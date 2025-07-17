Siirt’in Pervari ilçesine 56 milyon liralık içme suyu ve atıksu yatırımı

Siirt İl Özel İdaresi tarafından kırsalda sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini amacıyla Pervari ilçesine bağlı köy ve mezralarda içme suyu ve atıksu altyapısını güçlendirmek için önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor.

2024 yılında Pervari ilçesine bağlı köy ve mezralarda toplam 30 içme suyu ve atıksu projesi tamamlanarak 34 yerleşim yerine doğrudan hizmet ulaştırıldı. Bu kapsamda 34 milyon 324 bin 393 lira tutarında yatırım gerçekleştirildi. 2025 yılı için ise 22 köyde uygulanmak üzere 22 yeni içme suyu ve atıksu projesi planlandı. Bu projeler için 21 milyon 680 bin 57 lira ödenek tahsis edildi.

Böylece 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan süreçte Pervari ilçesine bağlı kırsal yerleşim yerlerinde toplam 52 projeyle 56 milyon 4 bin 451 lira tutarında altyapı yatırımı yapılmış olacak. Hayata geçirilen bu projelerle Pervari ilçesine bağlı köy ve mezralarda içme suyu ve atıksu altyapısının daha da güçlendirilmesi, vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişiminin sağlanması hedefleniyor.

(İHA)