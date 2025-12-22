HABER

Siirt’te 16 iş yerine toplam 25 bin 590 lira idari yaptırım uygulandı

Siirt’te zabıta ekiplerinin denetiminde 16 iş yerine toplam 25 bin 590 lira idari yaptırım uygulandı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, yılbaşı tedbirleri kapsamında halk sağlığını, kamu düzenini ve güvenliğini korumak amacıyla 15-22 Aralık tarihleri arasında kent genelinde denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, toplam 200 iş yeri denetlenirken, mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 110 iş yerine uyarı yapıldığı, 16 iş yerine ise toplam 25 bin 590 lira idari yaptırım uygulandığı, vatandaşlardan gelen 60 şikayetin tamamına anında müdahale edilerek gerekli işlemler gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Denetimler, özellikle okul çevreleri, seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ile hijyen kurallarına aykırı satış yapan işletmelere yönelik olarak yoğunlaştırıldı. Mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan iş yerleri hakkında yasal işlemler yapıldı. Kaldırım işgalleri, seyyar satıcılık ve hijyen kurallarına aykırı uygulamalara karşı denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Siirt’te 16 iş yerine toplam 25 bin 590 lira idari yaptırım uygulandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Siirt
