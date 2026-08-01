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Siirt’te mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Siirt’in Kurtalan ilçesinde mezarlık alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Kayabağlar beldesindeki mezarlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Siirt’te mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Siirt’in Kurtalan ilçesinde mezarlık alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Kayabağlar beldesindeki mezarlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında mezarlık alanında otluk ve kuru bitki örtüsü zarar görürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Siirt’te mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü 1

Siirt’te mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Siirt
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