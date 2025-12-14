Siirt’te park halindeki kamyonet yandı

Olay, kent merkezinde eski Endüstri Meslek Lisesinin bulunduğu ve halen otopark olarak kullanılan alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan kamyonetten yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevrede park halinde bulunan diğer araçlara sıçraması önlenirken, muhtemel bir facianın da önüne geçildi. Yangında kamyonette maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır