HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Siirt’te park halindeki kamyonet yandı

Siirt’te park halindeki kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Siirt’te park halindeki kamyonet yandı

Olay, kent merkezinde eski Endüstri Meslek Lisesinin bulunduğu ve halen otopark olarak kullanılan alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan kamyonetten yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevrede park halinde bulunan diğer araçlara sıçraması önlenirken, muhtemel bir facianın da önüne geçildi. Yangında kamyonette maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Siirt’te park halindeki kamyonet yandı 1

Siirt’te park halindeki kamyonet yandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandıUyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
İstanbul Boğazı’nda gökkuşağı şöleniİstanbul Boğazı’nda gökkuşağı şöleni

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.