Siirt’te selde mahsur kalan kalp hastası kadın hayatını kaybetti

Siirt’te kalp krizi geçiren Naime Gölbaşı, hastaneye götürülürken sel nedeniyle mahsur kalınması sonucu hayatını kaybetti.

Siirt’in Baykan ilçesinde kalp krizi geçiren Naime Gölbaşı, hastaneye götürülürken aşırı yağış nedeniyle taşan derede mahsur kaldı. Veysel Karani beldesine bağlı Meşelik köyünden minibüsle yola çıkan vatandaşlar, dere taşkını nedeniyle araçla birlikte suların ortasında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ekipleri, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de desteğiyle minibüs bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli alana alındı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Gölbaşı kurtarılamadı.
Olayda mahsur kalan diğer vatandaşlara destek sağlanırken, Gölbaşı’nın cenazesi otopsi için Siirt’e gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Siirt
