Siirt’te ters laleler açtı

Siirt’in yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak da adlandırılan ters laleler, görsel şölen oluşturdu. Endemik türler arasında yer alan ters laleleri koparanlara ise 700 bin liraya varan ceza uygulanıyor.

Siirt’in kırsal kesimlerinde havaların ısınmasıyla birlikte açan ters laleler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Kısa bir süre görülebilen çiçekler, bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, nesli koruma altında bulunan ters lalelerin koparılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla ters laleleri koparanlara yaklaşık 700 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Kaynak: İHA