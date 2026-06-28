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Siirt’te zehirlendiği iddia edilen 32 küçükbaş hayvan telef oldu

Siirt’te rögar kapağından sızan suyu içtikleri iddia edilen 32 küçükbaş hayvan telef oldu.

Siirt’te zehirlendiği iddia edilen 32 küçükbaş hayvan telef oldu

Siirt’te rögar kapağından sızan suyu içtikten sonra zehirlendiği iddia edilen 32 küçükbaş hayvan telef oldu. Merkez Doluharman köyü mevkiinde hayvanlarını otlatan bazı göçerler, evlerine dönerken rögardan sızan sudan içen hayvanların rahatsızlandığı yönünde jandarmaya ihbarda bulundu.
Bölgeye jandarma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Telef olan 32 hayvanın ölüm nedeninin tespiti için numune alındı. Göçerlerden Nurettin İlbaş, basın mensuplarına, hayvanlarının telef olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İlbaş,"Hayvanlarımızı otlattık, eve doğru yol alırken rögar kapağından sızan suyu içen 32 hayvanımız telef oldu, çoğu da zarar gördü" dedi.
Hifzullah Kaygu da hayvanların zehirlendiğini gördüklerini anlatarak, durumu hemen yetkililere haber verdiklerini belirtti.

Siirt’te zehirlendiği iddia edilen 32 küçükbaş hayvan telef oldu 1

Siirt’te zehirlendiği iddia edilen 32 küçükbaş hayvan telef oldu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Siirt
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