Sık idrara çıkma neden olur? Çok sık idrara çıkma hangi rahatsızlıkların belirtisidir?

Zararlı maddeler idrar ve dışkı gibi çeşitli yollarla vücuttan uzaklaştırılır. Bu süreçte böbrekler filtre gibi çalışarak kanı süzerek fazla suyu idrar yoluyla vücuttan dışarı gönderir. Sindirim sistemi de benzer şekilde sindirilemeyen veya vücuda zarar verebilecek maddeleri dışkı ile uzaklaştırır. Normal şartlarda alınan sıvı miktarı terleme, çevre sıcaklığı ve fiziksel aktiviteye göre dengeli bir şekilde idrara dönüşür. Fakat bu denge bozulduğunda yani sık idrara çıkıldığında ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Sık idrara çıkma neden olur?

Gün içerisinde 8 defadan fazla tuvalete gitme ihtiyacı duymak tıpta sık idrara çıkma olarak tanımlanır. Bu durum sadece gündüzleri ve geceleri uyanıp tuvalete gitme şeklinde kendini gösterebilir. Bazı kişilerde idrar miktarı normal kalır ama tuvalete gitme aralıkları kısalır. Bu durum da yine sık idrara çıkma kapsamına girer.

Günlük sıvı tüketimi yaş, yaşam tarzı ve genel sağlık durumu idrara çıkış sıklığını etkiler. Bu nedenle en önemli belirti kişinin kendi alışılmış düzeninden daha sık idrara çıkma ihtiyacı yaşamasıdır.

Sık idrara çıkmanın en yaygın nedenleri şu şekildedir:

1. İdrar yolu enfeksiyonları

İdrar yoluna giren bakteriler, iltihaplanma ve tahrişe yol açar. Bu tahriş sebebiyle mesane daha sık idrara çıkma sinyali gönderir. Bazı kişilerde idrar yaparken yanma, ağrı ve bulanık idrar gibi belirtiler de görülebilir. Enfeksiyonun tedavi edilmemesi halinde böbreklere ilerleyebilir.

2. İçecekler

Kahve, çay, enerji içecekleri gibi kafein açısından zengin içeceklerdir. Bununla beraber idrar söktürücü özellikleri nedeniyle idrar üretimini artırır. Kafein mesaneyi uyararak daha fazla boşaltma ihtiyacı hissettirir.

3. Diyabet

Kan şekerinin sürekli olarak yüksek olması böbreklerin fazla çalışmasına yol açar. Vücut kanda biriken şekeri idrar yoluyla atmaya çalışırken daha fazla sıvı kaybı yaşanır. Bu da gün içinde sık sık tuvalete gitme ihtiyacı doğurur.

4. Gebelik

Hamileliğin son 3 ayında bebeğin büyümesiyle beraber rahim mesaneye baskı yapar. Bu nedenle anne adayları daha sık tuvalete gitme ihtiyacı hisseder. Bununla beraber hormonal değişimler de böbreklerin daha fazla çalışmasına neden olabilir.

5. İlaç kullanımı

Yüksek tansiyon veya kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar sık idrara çıkmanın en yaygın sebepleri arasında yer alır.

6. Yaşlılık

Yaş ilerledikçe mesane kasları zayıfladığında idrar tutma kabiliyeti de azalır. Bu durum özellikle geceleri tuvalete kalkma ihtiyacını artırır.

7. Böbrek hastalıkları

Böbrek yetmezliği ya da böbrekleri etkileyen diğer hastalıklar idrar sıklığını değiştirebilir. Bazı böbrek hastalıklarında idrar miktarı artır. Bazı durumlarda ise idrar yapma isteği daha az olabilir.

8. Prostat bezi hastalıkları

Erkeklerde görülen iyi huylu prostat büyümesi idrar kanalına baskı yapar. Bu baskı mesaneyi tam olarak boşaltmayı zorlaştırır. Bu nedenle kişi az miktarda ama sık sık idrar yapar.

9. Nörolojik problemler

Beyin, omurilik veya sinir sistemini etkileyen bazı hastalıklar mesane kontrolünü zorlaştırabilir. Bu sorun ise mesanenin hiperaktif hale gelmesine neden olur.

10. Vajinit

Kadınlarda vajina veya dış genital bölgenin iltihaplanması idrar yollarını tahriş edebilir. Tahriş nedeniyle idrara çıkma sıklığında artış görülebilir. Bununla beraber idrar yaparken rahatsızlık hissine de yol açabilir.

11. Travma

Mesane veya idrar yollarına alınan darbeler nedeniyle idrar yolunda daralma meydana gelebilir. İdral yolundaki daralma idrarın tam boşalamamasına ve daha sık tuvalete gitme ihtiyacına yol açar.

12. Böbrek taşları

İdrar yollarında oluşan taşlar idrar akışını olumsuz etkiler. İdrar akışını engellediği için mesaneyi tahriş edebilir. Bu durum ise sık idrara çıkmaya ve idrar yaparken ağrıya neden olabilir.