Şikayet geri çekildi! Zehra Kınık'a verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası bozuldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu. Ceza Dairesi, Kınık'ın müştekilerin şikayetini geri çekmesi sebebiyle ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Beykoz’da 9 Temmuz’da seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu Batın Barlasçeki'nin (17) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

DOSYA İSTİNAF'A TAŞINDI

Kınık'ın ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konulmuştu. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosyayı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkeme olan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu.

ŞİKAYET GERİ ÇEKİLDİ

Ceza Dairesi, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan ceza alan Kınık'ın müştekilerin şikayetini geri çekmesi sebebiyle ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. (İHA)

