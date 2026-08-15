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Şikayetçi kadının ifadesi ortaya çıktı: "Yazgan lavaboda beni öpmeye çalıştı"

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın tacizde bulunduğu iddia edilen T.A.'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. T.A., Yazgan’ın lavaboda ve arkadaş grubunun yanında rızası dışında kendisine fiziki temasta bulunduğunu ve öptüğünü iddia etti. T.A. Yazgan'ı evden göndermeye ikna etmek için video kaydı almaya başladığını söyledi.

Şikayetçi kadının ifadesi ortaya çıktı: "Yazgan lavaboda beni öpmeye çalıştı"
Devrim Karadağ

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne’de bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla darp edildi. Olay, evde bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

VİDEO KAYDINA ALAN T.A.'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yazgan'ın tacizde bulunduğu belirtilen ve yaşananları kayda alan T.A.'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Şikayetçi kadının ifadesi ortaya çıktı: "Yazgan lavaboda beni öpmeye çalıştı" 1

Sözcü'de yer alan habere göre; T.A., ifadesinde yaşananları detaylarıyla anlatarak Ahmet Baran Yazgan’dan şikayetçi olduğunu belirtti.

"DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI SONRASI EVDE BULUŞTUK"

T.A., ifadesinde Ahmet Baran Yazgan ile yaklaşık 3-4 yıl öncesine dayanan bir tanışıklıkları olduğunu ve geçmişte 6 ay kadar sevgili olduktan sonra dostça ayrıldıklarını ifade etti. Olay günü kızı ve arkadaşları B. ile N. ile birlikte bir restoranda doğum gününü kutladıklarını belirten T.A., mekândan ayrılırken karşılaştıkları Ahmet Baran Yazgan’ı eve davet ettiklerini dile getirdi.

"FİZİKİ TEMASTA BULUNUP ÖPMEYE ÇALIŞTI"

İfadedeki iddialara göre; eve geçilmesinin ardından gruptakilerle birlikte balkonda sohbet edildi. Ancak T.A., ilerleyen saatlerde alkolün de etkisiyle Ahmet Baran Yazgan’ın lavaboda ve arkadaş grubunun yanında rızası dışında kendisine fiziki temasta bulunduğunu, öpmeye çalıştığını öne sürdü.

Şikayetçi kadının ifadesi ortaya çıktı: "Yazgan lavaboda beni öpmeye çalıştı" 2

"YAZGAN HAKARETLERDE BULUNDU"

İfadenin devamında T.A., durumu fark edince rahatsız olarak arkadaşlarından şahsı alıp gitmelerini istediğini belirtti. Mutfakta yaşanan gerginlik sırasında Ahmet Baran Yazgan'ın hakaretlerde bulunduğu, masadaki cam bardakları kırarak gruptakilere fırlattığı iddia edildi.

EVDEN ÇIKMASI İÇİN KAYDA ALMAYA BAŞLADIĞINI SÖYLEDİ

T.A., evden çıkmak istemeyen milletvekilini ikna etmek ve elinde delil bulunmasını sağlamak amacıyla cep telefonuyla video kaydı almaya başladığını belirtti. Yaşanan arbede üzerine eve çağrılan şoför ve korumaların şahsı evden çıkarmaya çalıştığı sırada polislere haber verildi.

Şikayetçi kadının ifadesi ortaya çıktı: "Yazgan lavaboda beni öpmeye çalıştı" 3

Olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından Ahmet Baran Yazgan’ın milletvekili kimliğini göstererek dışarı yöneldiğini aktaran T.A., koridorda ve asansör önünde yaşanan tartışma sırasında şahsın kendisine yumruk ve tokat attığını, aldığı darbeler sonucu burnunun kanadığını ve yere düştüğünü beyan etti.

"CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORUM"

Soruşturma tutanağında yer alan beyanında T.A., olay anında çektiği video görüntülerini polislere teslim ettiğini ve sosyal medyaya sızdırılmasıyla bir ilgisinin bulunmadığını vurguladı. T.A., ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Ben kendimin ve kızımın can güvenliğinden endişe etmekteyim. Bana hakaret eden, istemediğim halde bana dokunup cinsel saldırıda ve cinsel tacizde bulunan, beni darp eden, beni tehdit eden, evimden çık dediğim halde çıkmayan Ahmet Baran Yazgan'dan şikayetçiyim."

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Milletvekili Edirne CHP darp Kadın
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