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Silah bırakma sürecinde Türkiye'nin kırmızı çizgisi! 'Savaş nedeni sayılacak' PKK'dan boşalan bölgeye onlar yerleştirilecek

Terör örgütü PKK kendini resmen feshetti. Artık gözler silah bırakma sürecinde. Kaynaklar 4 ay içinde sonuç alınabileceğini belirtti. İsrail ise bölgedeki Kürtleri vekalet güç olarak kullanmak istiyor. Türkiye net bir tavırla 'Vekalet güç olarak kullanılması ve sınırımıza getirilmesi durumunda savaş nedeni sayarız' vurgusunu yaptı. Ayrıca tahliye edilen PKK kampları yerine Peşmergelerin yerleştirileceği belirtildi.

Silah bırakma sürecinde Türkiye'nin kırmızı çizgisi! 'Savaş nedeni sayılacak' PKK'dan boşalan bölgeye onlar yerleştirilecek
Ufuk Dağ

Terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla beraber tüm gözler yeni sürece çevrildi. En önemli başlık ise silah bırakma sürecinin nasıl olacağı ve ne kadar süreceği. Bu dönemin en kritik rollerinden birinde de istihbarat bulunuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı her gelişmeyi 7/24 sahada takip edecek. Ankara'nın konuyla ilgili planı ise hazır. Kritik silah bırakma süreci, dört ay içinde sonuç verebilir.

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"TAKVİM BELLİ"

NTV Siyaset Yorumcusu Kemal Öztürk, "Stratejik bir planlama var. Aşamalar belli. Takvim belli. Silahların teslim edileceği birimler belli" dedi.

"ÖCALAN'IN ŞARTLARI ADA'DA DÜZELTİLECEK"

DEM Parti, yeni süreç kapsamında yasal adımlar atılmasını ve Öcalan'ın İmralı'daki şartlarının düzenlenmesini bekliyor. Kaynaklar, Öcalan’ın şartlarının Ada'da düzeltileceğini, DEM üzerinden temasların devam edeceğini belirtiliyor.

Kaynaklar, PKK'nın fesih açıklamasında yer alan Lozan Barış anlaşmasına yönelik ifadeleri de değerlendirdi. O ifadelerde, Türkiye Cumhuriyeti devletini bağlayan herhangi bir şeyin olmadığı vurgulandı.

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SUÇA KARIŞMAYAN TERÖRİSTLER VE DİYARBAKIR ANNELERİ

Bine yakın örgüt mensubunun suça karışmadığı belirtiliyor ve bunların Türkiye’ye gelmesiyle birlikte topluma kazandırma sürecinin başlayacağı ifade ediliyor.

Kaynaklar, ilk etapta Diyarbakır annelerinin çocuklarının getirilmesinin psikolojik açıdan önemli olacağını belirtiyor.

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İKİ ÜLKE YAKINDAN İZLENİYOR

NTV'de yer alan habere göre kaynaklar, İsrail ve İran’ın tavırlarının, Terörsüz Türkiye hedefine zarar verecek boyuta gelmemesi için uyarıların yapıldığını da ifade etti.

"SAVAŞ NEDENİ SAYILACAK"

İsrail’in bölgede Kürtleri bir vekalet gücü haline getirmeye çalıştığı ancak Türkiye’nin bu konuda kararlı olduğu da vurgulandı. “Eğer vekalet gücü olarak kullanılması ve sınırımıza getirilmesi durumunda bunun savaş nedeni sayılacağını muhataplarımıza iletmiş durumdayız” dendi.

PKK'DAN BOŞALAN BÖLGEYE PEŞMERGE

PKK’nın fesih kongresini yapıp silah bırakma kararı almasının ardından örgütün Kuzey Irak ve Kandil Dağı’ndaki üs ve barınma alanlarının akıbeti netleşmeye başladı.

Bölgedeki PKK kampları tahliye edilirken, boşaltılan bölgeye Peşmerge güçleri yerleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
pkk silah terör örgütü
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