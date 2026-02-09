Silah sesi apartmanda yankılandı: 3 şüpheli serbest bırakıldı! Annesine mesaj atmış

Iğdır'ın Bağlar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir apartman dairesinden gelen silah sesi üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Ekiplerin dairede yaptığı kontrolde, silahla vurulan Ceren Işık'ın (27) yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.

SİLAH SESİ GELMİŞ

Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde bulunan ve sonrasında adresten ayrıldığı tespit edilen İ.K.'yi gözaltına aldı. İ.K.'nin ifadesinde, olaydan önce evde 4 kişinin birlikte alkol aldığını, H.T. ve B.Y.'nin bir süre sonra evden ayrıldığını, kendisinin de dışarı çıktığı sırada içeriden silah sesi geldiğini söylediği öğrenildi. Bu beyan üzerine H.T. ve B.Y. de polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

ANNESİNE ANLATMIŞ

Soruşturma kapsamında Ceren Işık'a ait cep telefonunda yapılan incelemede, olaydan kısa süre önce annesiyle mesajlaştığı ve yaşamına son vermeyi düşündüğünü ifade eden yazışmaların bulunduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.