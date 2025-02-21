Silahı kanepeye saklayıp döner bıçağını almıştı: Şarkıcı Metin Işık ve ailesinin yargılandığı davada yeni gelişmeler…

Olay, 15 Ağustos 2022'de Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde meydana geldi. Şarkıcı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık, husumetli oldukları bir grupla tartışmaya başladılar. Tartışmanın ardından, Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık’ın bulunduğu noktadan, pompalı tüfekle gruba ateş açıldı. Ateş sonucu Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı.

Olayın ardından Metin Işık, eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık gözaltına alındı. Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık tutuklanırken, Gülbahar Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SANIKLARA YÖNELİK İDDİANAMEDE İSTENEN CEZALAR

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Mustafa Işık hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. Ayrıca, "Silahla yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından da hapis cezaları talep edilmişti.

Metin Işık için de "Kasten öldürmeye azmettirme" ve "Silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçlarından müebbet hapis ve çeşitli hapis cezaları istenmişti. Gülbahar Işık için ise benzer şekilde "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.

SİLAHI KANEPEYE SAKLAMIŞ

Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri, olayı aydınlatan önemli delillerden biri oldu. Görüntülerde, Metin Işık'ın oğlu Mustafa Işık'ın komşularına doğru ateş açarken görüldüğü, ardından tüfekleri saklamak için evin içinde hareket ettiği tespit edildi. Ayrıca, olay öncesinde Mustafa Işık'ın döner bıçağını kontrol edip tüfeğini almak üzere evin avlusuna girdiği ve babasına tüfeği teslim ettiği anlar da kaydedildi. Metin Işık'ın elindeki tüfeği sağa sola çevirerek baktıktan sonra oğluna verdiği, Mustafa Işık'ın ise aldığı tüfeği koltuk altına bırakıp, yukarı çıktığı anlar ortaya çıktı.

MAHKEME KARARININ İSTİNAF MAHKEMESİNCE BOZULMASI

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davada kararını 3 Nisan 2024 tarihinde açıkladı. Mahkeme, Mustafa Işık'ı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, diğer suçlardan ise toplam 42,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak, Metin ve Gülbahar Işık’ın "Öldürmeye azmettirme" suçundan beraatine karar verilmişti.

Mahkeme, şarkıcı Metin Işık’a "Silahla tehdit" suçundan ise 4 yıl hapis cezası vermişti. Mağdur taraf avukatları ise bu karara itiraz etti ve dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

Bölge Adliye Mahkemesi, davanın eksik araştırmalarla sonuçlandığını belirterek kararı bozdu. Özellikle, güvenlik kamerası görüntülerindeki bir kadının kimliğinin tespit edilmesi gerektiğini, olay yerinde keşif yapılması gerektiğini ve daha önceki kavgalara dair hukuki durumların araştırılması gerektiğini vurguladı. Bu nedenlerle dosyanın tekrar yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

YENİDEN YARGILAMA SÜRECİ

Bozma kararının ardından, kaydedilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden bir duruşma yapıldı.

Duruşmada, güvenlik kameralarındaki tanıklar da dinlendi. Bir kadın tanık, "O gün benim güvercinim kaçmıştı. Güvercinimi arıyordum. Kapının önünden geçerken Mustafa'ya 'Güvercinim kaçtı' dedim. Tarafların birbirine hakaret ve tehdit içerikli bir söz söylediklerini duymadım” dedi.

Sanıklar ise suçlamaları reddederek olayın tahrik sonucu geliştiğini savundu. Mahkeme, olay yerinde keşif yapılması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

Yerel mahkemenin verdiği karar sonrasında, keşif işlemi polis gözetiminde yapıldı. Keşif sırasında, Naip hakim (görevlendirilen) gözetiminde yapılan keşifte şarkıcı Metin Işık ile olayda yaralanan kişiler ve mağdur avukatı Umut Taşdemir hazır bulundu.

Polis ekipleri, keşif sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Keşifte; olay sırasında yaralanan kişiler ile şarkıcı Işık'ın oğlunun ateş ettiği yer arasındaki mesafe ölçüldü. Ayrıca şarkıcı Metin Işık'ın silahı nereden uzattığının belirlenmesi için çalışma yapıldı.

(DHA)