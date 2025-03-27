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  4. "Silahlar benden" deyip AK Partililer için ölüm çağrısı yaptı! Suç makinesine dönen kadın yine parmaklıkların ardında: Fuhuş, uyuşturucu...

"Silahlar benden" deyip AK Partililer için ölüm çağrısı yaptı! Suç makinesine dönen kadın yine parmaklıkların ardında: Fuhuş, uyuşturucu...

27.03.2025 12:25
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AK Partililer hakkında sosyal medyada skandal bir paylaşım yapıldı. 30 ayrı suçtan kaydı bulunan suç makinesi Beyaz Gürkan AK Partililer için ölüm çağrısında bulunup "Silahlar benden" yazıp silah fotoğrafı paylaştı. Tutuklanan Gürkan'ın geçen yıl da cezaevine girdiği ortaya çıktı.

"Silahlar benden" deyip AK Partililer için ölüm çağrısı yaptı! Suç makinesine dönen kadın yine parmaklıkların ardında: Fuhuş, uyuşturucu...

Fuhuş, uyuşturucu gibi birçok suça karışan Beyza Gürkan bir kez daha cezaevinde. Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürkan'ın sosyal medyadan "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden :D" notuyla silah ifşası yaptığını tespit etmişti.

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TUTUKLANDI

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen Gürkan, "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

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GEÇEN YIL DA CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Gürkan geçtiğimiz yıl Sivas’ta sosyal medya hesapları üzerinden Hz. Muhammed'e ve dini değerlere hakaretler ederek uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapmıştı. Hakkında işlem yapılan Gürkan 10 ay hapis cezası alarak ceza evine girmişti.

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SUÇ MAKİNESİNE DÖNMÜŞ

Gürkan’ın fuhuştan uyuşturucu kullanımına, hafif yaralamadan devlet büyüklerine hakarete kadar 30 ayrı suçtan kaydı bulunuyor.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas silah ak parti
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