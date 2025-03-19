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Silahlı şüphelileri, polis aracıyla motosiklete çarparak yakaladılar!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.03.2025 10:27
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Adana’da ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan, yüzleri maskeli Cihan G. (19) ile Atakan A. (27), polis aracıyla motosikletlerine çarparak yakalandı. Silahlı saldırıya gittikleri değerlendirilen şüphelilerle birlikte plan yaptığı belirlenen Abdullah Ç. (26) ve Hüseyin E. (29) de yakalandı. 4 şüpheli, tutuklandı.

Silahlı şüphelileri, polis aracıyla motosiklete çarparak yakaladılar!

Olay, 9 Mart gecesi, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma yaparken, yüzlerini silikon maske ve şapkayla gizleyen motosikletli 2 şüpheliyi görünce ‘dur’ ihtarında bulundu. Motosikletteki şüpheliler, polisin ihtarına uymayıp, kaçtı. Bölgeye takviye isteyen ekipler, takip ettikleri şüphelilerin motosikletini, polis aracıyla çarparak devirdi. Motosikletten düşen şüphelilerin taşıdığı Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ile mermiler de yola saçıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Cihan G. ile Kalaşnikof piyade tüfeğini kucağında taşıyan Atakan A. gözaltına alındı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Cihan G.’nin ‘Hırsızlık’ suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ayrıca ‘Kasten yaralama’ suçundan da arandığı belirlendi. Güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin, Yeşilevler Mahallesi’ndeki oto tamircisinde Abdullah Ç. ve Hüseyin E. ile buluştuğunu tespit etti. Şüphelilerin silahlı saldırı hazırlığı yaptıklarını değerlendiren ekipler, Abdullah Ç. ve Hüseyin E.’yi de gözaltına aldı.

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'SİLAHLARI DENEMEYE GİDERKEN YAKALANDIK'

Emniyete götürülen şüphelilerden Cihan G., sorgusunda, “Üzerimde tabanca olduğu ve arandığım için polisten kaçtım. Herhangi bir eyleme gitmiyordum” derken Atakan A. ise “Silaha merakımız vardı. Tanımadığımız birinden satın aldık. Silahları denemeye giderken polise yakalandık” savunmasını yaptı. Diğer şüpheliler Abdullah Ç. ile Hüseyin E. ise konuyla alakalarının bulunmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan G., Atakan A., Abdullah Ç. ile Hüseyin E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

(DHA)

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