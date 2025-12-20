HABER

Şile Limanı’nda bir araç alevlere teslim oldu

Şile Limanı’nda seyir halinde bulunan bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta geniş çaplı maddi hasar oluştu.

Olay, Şile Limanı’nda gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 YHM 18 plakalı araç trafikte seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yanan araç nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Şile
