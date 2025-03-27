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  4. Şili’de yangın: 4 ölü

Şili’de yangın: 4 ölü

27.03.2025 13:52
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Şili'nin başkenti Santiago'da bir kampta çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şili’de yangın: 4 ölü

Şili'nin başkenti Santiago'daki Cerrillos bölgesinde bir kampta çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Şili polisi, salı gecesi çıkan yangının kontrol altına alındığını ve çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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yangın Şili
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