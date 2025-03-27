Şili’de yangın: 4 ölü

Şili'nin başkenti Santiago'daki Cerrillos bölgesinde bir kampta çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Şili polisi, salı gecesi çıkan yangının kontrol altına alındığını ve çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.
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