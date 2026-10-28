HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Silivri açıklarında erkek cesedi bulundu

Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları sırasında 1 erkek cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Silivri açıklarında erkek cesedi bulundu

Silivri açıklarında 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında suda, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Silivri açıklarında erkek cesedi bulundu 1

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "02.09.2026 tarihinde Marmara Denizi’nde ticari faaliyette bulunan M/T ALSU ile TUGBERK İMAMOĞLU isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan TUGBERK İMAMOĞLU isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; Yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında olay bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cansız bedenine daha ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla yapılacak ölü muayene işlemine müteakip Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir. Maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer ald
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da sağanak su baskınlarına neden olduŞanlıurfa’da sağanak su baskınlarına neden oldu
Başkentte Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacakBaşkentte Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak

Anahtar Kelimeler:
Silivri ceset
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.