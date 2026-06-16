Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Rüşvet Alma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından soruşturma başlatılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İçişleri Bakanlığı: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Rüşvet Alma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır."

12 HAZİRAN'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında 12 Haziran Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın K. İbrahim K., Mustafa D., Serdar T., Yalçın T., Adem K., Ayla C., Yavuz D., Nihat N. S., Murat T., Gökhan T., Naci A., ve Adem T. gözaltına alınmıştı.