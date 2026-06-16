HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında tutuklama talebi hakimliğe sevk edilen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı
Mustafa Fidan

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Rüşvet Alma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından soruşturma başlatılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı 1

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İçişleri Bakanlığı: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Rüşvet Alma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır."

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı 2

12 HAZİRAN'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında 12 Haziran Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın K. İbrahim K., Mustafa D., Serdar T., Yalçın T., Adem K., Ayla C., Yavuz D., Nihat N. S., Murat T., Gökhan T., Naci A., ve Adem T. gözaltına alınmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de otomobil tıra çarptı: 3’ü çocuk 5 yaralıOsmaniye’de otomobil tıra çarptı: 3’ü çocuk 5 yaralı
Rekabet Kurumu lastik devlerine acımadı: Milyarlarca cezaRekabet Kurumu lastik devlerine acımadı: Milyarlarca ceza

Anahtar Kelimeler:
Silivri belediye
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Lahmacun enflasyonu gündemde! Yazın restoran hesapları neden kabarıyor?

Lahmacun enflasyonu gündemde! Yazın restoran hesapları neden kabarıyor?

İnşaatlarda yeni dönem: Vatandaş yapacak 'Anons yapılıyor'

İnşaatlarda yeni dönem: Vatandaş yapacak 'Anons yapılıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.