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Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı

Silivri Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da bulunduğu 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silivri Belediyesi’ne yolsuzluk iddialarıyla nedeniyle operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da bulunduğu 11 şüpheli, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmesini talep etmişti.

Silivri Belediyesi ne yolsuzluk soruşturması! Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı 1

BALCIOĞLU DA ARALARINDA! 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 kişiden Adem Kalaba dışında Silivri Belediyesi Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanırken Kalaba'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Silivri belediye
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