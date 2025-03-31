HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Silivri Cezaevinde kantinler kapalı' iddiası yalanlandı

'Silivri Cezaevinde kantinler kapalı' iddiası yalanlandı

31.03.2025 15:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, 'Silivri Cezaevinde kantinler kapalı, mahkumlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor' iddiası manipülasyondur" açıklamasını yaptı.

'Silivri Cezaevinde kantinler kapalı' iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, 'Silivri Cezaevinde kantinler kapalı, mahkumlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor' iddiası manipülasyondur. Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan kurumlarda, hükümlü ve tutukluların beslenme ihtiyaçları kurum tarafından sağlanmaktadır. Mahpusların günlük ana öğünleri, diyet ve sağlık koşulları da göz önünde bulundurularak hazırlanmakta, kurum tarafından yeterli ve dengeli beslenmeleri sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra hafta içi her gün, belirlenen saatlerde kantin siparişleri alınmakta ve teslim edilmektedir" denildi.

'İNSAN HAKLARI VE MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMEKTE'

Her ayın son günü, yasal mevzuat gereği, ceza infaz kurumlarında kantin ve depolarda sayım işlemleri yapıldığı belirtilerek, "Bu hükümlü ve tutuklulara 31 Mart 2025 Pazartesi günü kantinde satış işlemi gerçekleştirilemeyeceği önceden bildirilmiş, ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kolaylıklar gösterilmiştir. Ramazan Bayramı tatili de dahil olmak üzere, kantin hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamış, ihtiyaç duyulan tüm ürünler temin edilmiştir. Ceza infaz kurumlarımızda barındırılan ve hesabında yeterli bakiyesi bulunmayanların su, hijyen malzemeleri ve temel gıda maddeleri kurum tarafından ücretsiz olarak temin edilmektedir. Hükümlü ve tutuklulara yönelik hizmetler, insan hakları ve mevzuata uygun şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi. (DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Tokat'ta 540 yıllık cami restorasyonunda keşfedilen mezarlar sanat tarihçileri tarafından inceleniyorTokat'ta 540 yıllık cami restorasyonunda keşfedilen mezarlar sanat tarihçileri tarafından inceleniyor
Şeftali bahçelerinde ilaçlama uygulamalı olarak gösterildiŞeftali bahçelerinde ilaçlama uygulamalı olarak gösterildi
Anahtar Kelimeler:
Silivri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

İzmir'de silahlı tartışma! 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de silahlı tartışma! 3 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.