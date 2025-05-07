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Silivri'de 15 baraka alev alev yandı

Silivri'de, bir barakada çıkan yangın diğer barakalara sıçradı. Yangında Roman vatandaşların kaldığı 15 baraka ile 1 samanlık yanarken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Silivri'de 15 baraka alev alev yandı

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan barakada çıktı. Bir barakadan dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler diğer barakalara sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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BELEDİYENİN BELİRLEDİĞİ MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİLER

Jandarma ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme yaptı. Yangın sırasında 15 baraka ile bir samanlığın yandığı tespit edilirken, bu barakalarda yaşayan Roman vatandaşlar ise belediyenin belirlediği misafirhanelere yerleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06 Mayıs 2025
06 Mayıs 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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yangın İstanbul Silivri
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