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Silivri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Silivri TEM Otoyolu'nda seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde bulunan kişiler aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Silivri
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