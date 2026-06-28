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Silivri'de korkutan yangın! Yerleşim yerleri tehdit altında

İstanbul'da korkutan yangın... Silivri'de bir tarlada çıkan yangın rüzgarın da şiddetini artırmasıyla büyüdü ve yerleşim bölgelerine doğru ilerledi. Polis, bazı vatandaşlardan evlerini boşaltmalarını istedi.

Silivri'de korkutan yangın! Yerleşim yerleri tehdit altında

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanın yerleşim alanlarına doğru ilerlemesi üzerine polis ekipleri, vatandaşları tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları konusunda uyarıda bulundu.

Silivri de korkutan yangın! Yerleşim yerleri tehdit altında 1

RÜZGAR ALEVLERİ TAŞIDI

Yangın, saat 12.30 sıralarında Silivri Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangından yükselen yoğun duman çevreye yayılırken, bazı yerleşim alanlarının etkilendiği bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri muhtemel risk nedeniyle vatandaşlara evlerini boşaltmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Silivri
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