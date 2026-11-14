Silivri'de su birikintisine giren cip takla attı; sürücü yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Çanta mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen 34 NEN 617 plakalı cip, yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisine girdikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

SU BİRİKİNTİSİNE GİRİNCE TAKLA ATTI

Yaklaşık 50 metre sürüklenen cip, yol kenarındaki boş arazide durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır