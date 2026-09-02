HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Silivri'de umut dolu bekleyiş! Limana akın ettiler

İstanbul Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi farklı bir gemiyle çarpışmıştı. Batan gemideki 10 personelle hala irtibat kurulamazken, gemide yakınları bulunan Silivri Limanı'na geldi. Umut dolu bekleyiş sürüyor.

Silivri'de umut dolu bekleyiş! Limana akın ettiler

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı, 90 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı, 89,98 metre uzunluğunda ve 12,8 metre genişliğindeki Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

Silivri de umut dolu bekleyiş! Limana akın ettiler 1

İRTİBAT KURULAMIYOR

Alsu isimli gemide herhangi bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve içindeki 10 personelle irtibat kurulamadığı belirtildi.

Silivri de umut dolu bekleyiş! Limana akın ettiler 2

UMUT DOLU BEKLEYİŞ

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan personelin yakınları da Silivri Limanı'na geldi.

Silivri de umut dolu bekleyiş! Limana akın ettiler 3

Yetkililerden bilgi alan yakınları, gelişmeleri limanda bekliyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şüpheliler epilepsi nöbeti yalanıyla kurtulmaya çalıştıŞüpheliler epilepsi nöbeti yalanıyla kurtulmaya çalıştı
Robotun tepkisi tartışma yarattı! O anlar sosyal medyada yayıldıRobotun tepkisi tartışma yarattı! O anlar sosyal medyada yayıldı

Anahtar Kelimeler:
Silivri gemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Lüks yata bakan bir daha baktı! Sahibi bakın kim çıktı...

Lüks yata bakan bir daha baktı! Sahibi bakın kim çıktı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.