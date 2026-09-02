Silivri'de umut dolu bekleyiş! Limana akın ettiler

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı, 90 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı, 89,98 metre uzunluğunda ve 12,8 metre genişliğindeki Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

İRTİBAT KURULAMIYOR

Alsu isimli gemide herhangi bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve içindeki 10 personelle irtibat kurulamadığı belirtildi.

UMUT DOLU BEKLEYİŞ

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan personelin yakınları da Silivri Limanı'na geldi.

Yetkililerden bilgi alan yakınları, gelişmeleri limanda bekliyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır