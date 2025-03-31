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Silivri'de yakınlarının ulaşamadığı adam evde ağır yaralı olarak bulundu

kadir.gunduz kadir.gunduz
31.03.2025 16:18
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Silivri'de, yakınlarının uzun süre haber alamadığı Mustafa E. (45) evinin banyosunda bıçaklanmış halde yaralı olarak bulundu. Mustafa E., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de yakınlarının ulaşamadığı adam evde ağır yaralı olarak bulundu

Olay, 26 Mart Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Mustafa E.'den uzun süre haber alamayan yakınları, adrese gelerek evi kontrol etti. Kapı açılmayınca durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, Mustafa E.'nin yaşadığı daireye girdi. Mustafa E. ekipler tarafından banyoda bıçaklanmış halde yaralı olarak bulundu. Ağır yaralandığı belirlenen Mustafa E. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Mustafa E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(DHA)

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Silivri
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