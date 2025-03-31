Silivri'de yakınlarının ulaşamadığı adam evde ağır yaralı olarak bulundu

Olay, 26 Mart Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Mustafa E.'den uzun süre haber alamayan yakınları, adrese gelerek evi kontrol etti. Kapı açılmayınca durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, Mustafa E.'nin yaşadığı daireye girdi. Mustafa E. ekipler tarafından banyoda bıçaklanmış halde yaralı olarak bulundu. Ağır yaralandığı belirlenen Mustafa E. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Mustafa E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(DHA)