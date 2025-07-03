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Silivri'de yangın! Korkulan oldu, ormanlık alana sıçradı

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İstanbul Silivri'de tarım alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında tarım alanlarında yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altında almakta zorlanan ekipler havadan müdahale istedi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale etmeyi sürdürüyor.

Ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Silivri orman yangını
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