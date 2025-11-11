Silivri'de yasa dışı bahis operasyonu : 9 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçlarının önlenmesi kapsamında Silivri’de bir villaya operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Villa içerisinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalışan panel sistemlerinin bulunduğu, villanın ise 'dış finans evi' olarak kullanıldığı tespit edildi.

Ekipler adreste çok sayıda dijital materyale de el koydu. Yakalanan şüpheliler hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

(DHA)

