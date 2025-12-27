HABER

Yer: Şanlıurfa! Aile faciası: Eşini ve oğlunu öldürdü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aile içi tartışmada Ramazan Sağır, eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan aile içi tartışma ölümle sonuçlandı. Olay, sabah saatlerinde Sislice Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan Sağır ile eşi İmhan ve oğlu Ramazan arasında tartışma çıktı.

EŞİ VE OĞLUNA ATEŞ ETTİ!

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ramazan Sağır tabanca ile eşi ve oğluna ateş etti. Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İmhan Sağır ve oğlu Ramazan Sağır, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Ramazan Sağır'ı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

