Telegram'a girildi, sosyal medyadaki uyuşturucu ağı çökertildi! Türkiye'de ilk yapay zeka destekli operasyon

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu tacirlerine yönelik Türkiye'de ilk defa yapay zeka destekli operasyonla sosyal medyadaki uyuşturucu ağının çökertildiğini ifade etti. Yıldız operasyonda 305 kişinin yakalandığını duyurdu.

Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aydır yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin özel ve gizli üyelik sistemi ile oluşturdukları gruplar üzerinden aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi. Uçtan uca şifreli gruplar kurarak, bu gruplar üzerinden güvene dayalı kurye sistemi ağıyla ya da bireysel olarak uyuşturucu arzı yapıldığı belirlendi. Uyuşturucu satıcılarının, bu gruplarda deşifre olmamak amacıyla telefon numaralarını ve kimlik bilgilerini gizleyip siber devriye ekipleri başta olmak üzere polisiye tedbirlere karşı sık sık kullanıcı adlarını değiştirdiği tespit edildi.

Soruşturma sonucu bu sabah İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 305 şüpheli yakalandı.

SELAMİ YILDIZ: "BU ŞEHİRDE ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK"

İstanbul Emniyet Müdür Selami Yıldız paylaşımında şunları ifade etti:

"Türkiye’de İlk: Yapay Zekâ Destekli Operasyonla Sosyal Medyadaki Uyuşturucu Ağı Çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ilimiz merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak sosyal medya ve anlık mesajlaşma platformları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik, yapay zekâ destekli analiz sistemlerinden yararlanılarak gerçekleştirilen operasyonlarda
305 şüpheli şahıs yakalandı.

Bu şehirde zehir tacirlerine geçit yok. Siber Vatan’da saklanacakları alan yok. Bir gencimizi dahi kaybetmeye tahammülümüz yok."

GRUPLAR KAPATILDI

Mesajlaşma platformu Telegram üzerinden kurulan kapalı ve açık gruplarda ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapan kişi ve gruplara yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından, oluşturulan 69 iletişim grubunun, yurt dışında bulunan mesajlaşma şirketiyle yürütülen işlemler kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kapatılması sağlandı.

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Taner Çağlı itirafçı oldu! 'Şişe çevirmece' detayını ilk kez anlattı

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Bu siteler dolandırıcı çıktı! Kartınızı hemen kapatın

