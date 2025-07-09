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Silivri'deki yangında ölen kadının kocası gözaltına alındı! Savcılık inceleme yaptı, gerçek ortaya çıktı

İstanbul Silivri'de arazide çıkan yangın bir konteynıra sıçradı. Alevlere müdahale etmeye çalışan kadın, yanarak hayatını kaybetti. Savcılığın yaptığı inceleme sonrasında Jandarma ekipleri, ölen kadının eşini, yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Silivri'deki yangında ölen kadının kocası gözaltına alındı! Savcılık inceleme yaptı, gerçek ortaya çıktı

Yangın, saat 16.30 sıralarında Silivri ilçesi Balaban Mahallesi Değirmen Köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kuru otları yakmaya çalıştığı sırada alevler tarım arazilerine sıçradı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, tarım arazilerinin içinde olan konteynıra da sıçradı. Bu sırada konteynırda bulunan bir kadın yangına müdahale etmeye çalıştı. Müdahale sırasında kadın, yanarak hayatını kaybetti.

Silivri deki yangında ölen kadının kocası gözaltına alındı! Savcılık inceleme yaptı, gerçek ortaya çıktı 1

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine savcı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Silivri deki yangında ölen kadının kocası gözaltına alındı! Savcılık inceleme yaptı, gerçek ortaya çıktı 2

ÖLEN KADININ KOCASI YANGINI ÇIKARDIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, ölen kadının kocasını yangının çıkardığı gerekçesiyle kaçmaya çalışırken yakaladı. Jandarma ekipleri şahsın gözaltına alarak karakola götürdü.

Silivri deki yangında ölen kadının kocası gözaltına alındı! Savcılık inceleme yaptı, gerçek ortaya çıktı 2

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

09 Temmuz 2025
09 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet yangın Gözaltı Silivri
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