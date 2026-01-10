Silivri Sanayi Sitesi'nde yangın: Dikkatli çıraklar facianın önüne geçti

Silivri Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. İş yerinden yükselen yoğun dumanı fark eden çıraklar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

ÇIRAKLARIN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Yapılan ilk incelemelerde, iş yerinde açık unutulan UFO tipi ısıtıcının yangına neden olduğu belirlendi.

Yangının çıraklar tarafından erken fark edilmesi ve ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

ÇALIŞKAN’DAN SANAYİ ESNAFINA UYARI

Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, yangından etkilenen iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Çalışkan, sanayi esnafına özellikle ısıtıcılar ve elektrikli cihazların kullanımı konusunda daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.