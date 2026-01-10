HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Silivri Sanayi Sitesi'nde yangın: Dikkatli çıraklar facianın önüne geçti

Silivri Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde çıkan yangın, çırakların dikkati ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri Sanayi Sitesi'nde yangın: Dikkatli çıraklar facianın önüne geçti

Silivri Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. İş yerinden yükselen yoğun dumanı fark eden çıraklar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Silivri Sanayi Sitesi nde yangın: Dikkatli çıraklar facianın önüne geçti 1

ÇIRAKLARIN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Yapılan ilk incelemelerde, iş yerinde açık unutulan UFO tipi ısıtıcının yangına neden olduğu belirlendi.

Silivri Sanayi Sitesi nde yangın: Dikkatli çıraklar facianın önüne geçti 2

Yangının çıraklar tarafından erken fark edilmesi ve ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Silivri Sanayi Sitesi nde yangın: Dikkatli çıraklar facianın önüne geçti 3

ÇALIŞKAN’DAN SANAYİ ESNAFINA UYARI

Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, yangından etkilenen iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Çalışkan, sanayi esnafına özellikle ısıtıcılar ve elektrikli cihazların kullanımı konusunda daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Silivri Sanayi Sitesi nde yangın: Dikkatli çıraklar facianın önüne geçti 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"
Çorum'da uyuşturucu operasyonu! TutklandıÇorum'da uyuşturucu operasyonu! Tutklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Silivri sanayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.