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Silivri Tarih Derneği’nden Mübadele Paneli: Geçmişten Geleceğe Bir Yolculuk

17.02.2025 15:55
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Silivri Tarih Derneği, Silivri Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği üçüncü bilimsel toplantıda mübadeleyi ele aldı. Nüfus mübadelesinin 102. yılı münasebetiyle düzenlenen panelde, konunun uzmanları tarihsel süreci, günümüze etkilerini ve geleceğe yönelik projeksiyonları ele aldı.

Silivri Tarih Derneği’nden Mübadele Paneli: Geçmişten Geleceğe Bir Yolculuk

Panelin açılış konuşmasını yapan Silivri Tarih Derneği yetkilileri, mübadelenin Silivri gibi önemli bir mübadil yerleşiminde kültürel mirasın korunması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Panelde söz alan araştırmacı ve tarihçi Dr. Aytek Soner Alpan, nüfus mübadelesinin tarihsel süreçte nasıl örnek alındığını ve benzer uygulamaların farklı coğrafyalarda nasıl hayata geçirildiğini detaylı bir sunumla anlattı. Alpan, mübadelenin sadece 1923 ile sınırlı kalmadığını, günümüzde bile benzer nüfus hareketlerinin yaşandığını belirterek, özellikle Gazze gibi gerilim bölgelerinde sürgün modelinin halen devam etme riski taşıdığını vurguladı.

Mübadil Kurumlarının Dünü, Bugünü ve Geleceği

Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Esat Halil Ergelen ise konuşmasında, mübadillerin 100 yıllık örgütlenme sürecine dair kapsamlı bilgiler verdi. Türk ve Rum mübadil topluluklarının tarihsel süreçte nasıl örgütlendiklerini örneklerle aktaran Ergelen, yeni yüzyılda mübadil kurumlarına neden hala ihtiyaç duyulduğunu ve bu kurumların gelecekte nasıl evrilmesi gerektiğini anlattı. Mübadil derneklerinin ve vakıflarının, geçmişin mirasını korumanın yanı sıra, kültürel bağları güçlendirme ve ortak hafızayı yaşatma konusunda önemli roller üstlendiğini ifade etti.

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Folklorik Miras ve Korunması Gereken Değerler

Araştırmacı-yazar ve folklor eğitmeni Mehmet Emre Toker ise mübadil folklorunun genel çerçevesini çizerken, özellikle Çatalca ve Silivri bölgesine özgü mübadil kültürüne dair önemli tespitlerde bulundu. Toker, mübadil mirasının folklorik unsurlarının günümüzde nasıl yaşatılabileceği konusunda öneriler sundu ve bu alanda iyileştirme gerektiren noktaları vurguladı. Folklorun, mübadil toplumlarının kültürel hafızasını canlı tutmadaki rolüne dikkat çeken Toker, bölgedeki mübadil festivalleri, müzik ve halk oyunları gibi etkinliklerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Silivri’nin Mübadele ile Şekillenen Kimliği

Silivri Tarih Derneği adına söz alan Burak Mumcu, mübadelenin Silivri’nin kent kimliği üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Gelen ve giden Silivrililerin kentte derin izler bıraktığını belirten Mumcu, özellikle sivil mimari mirasın ve dini mirasın korunması gerektiğine dikkat çekti. Kentin tarihi dokusunu koruma sorumluluğunun kendilerine de düştüğünü ifade eden Mumcu, Silivri Tarih Derneği olarak bu tür bilimsel etkinliklerle mübadele konusunda farkındalık yaratmaya devam edeceklerini söyledi.

Panel Kitap İmza Etkinliği ile Sonlandı

Panelin soru-cevap bölümünün ardından, yazar ve tarihçi Aytek Soner Alpan, katılımcılar için kitabını imzaladı. Etkinlik sonunda Silivri Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz Alçı, konuşmacılara teşekkür plaketi ve Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’ne ait ürünlerden oluşan özel bir hediye seti takdim etti.

Silivri’de düzenlenen bu panel, mübadele tarihine ışık tutarken, bölgenin kültürel mirasını koruma ve geliştirme yönünde atılan önemli bir adım olarak hafızalara kazındı.

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Silivri
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