Şimdiye kadarki en büyük bataryaya sahip iPhone geliyor! iPhone 17 Pro Max'in batarya kapasitesi sızdırıldı

iPhone 17 modellerine dair sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle batarya kapasitesi ve pil ömrü gibi kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyebilecek alanlarda ortaya çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Son olarak ise Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’da “Instant Digital” takma adıyla paylaşımlar yapan bir sızıntı kaynağı, iPhone 17 Pro Max’in pil kapasitesine dair dikkat çekici bilgiler paylaştı.

İŞTE SIZINTIYA GÖRE iPHONE 17 PRO MAX'İN PİL KAPASİTESİ!

Sızıntı kaynağı, son paylaşımlarından birinde iPhone 11 Pro Max’ten iPhone 16 Pro Max’e kadar olan modellerin batarya kapasitelerini listeledi ve iPhone 17 Pro Max’in 5.000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını iddia etti.

Sızıntı kaynağının yaptığı listeleme şu şekilde:

iPhone 11 Pro Max: 3.969mAh

iPhone 12 Pro Max: 3.687mAh

iPhone 13 Pro Max: 4.352mAh

iPhone 14 Pro Max: 4.323mAh

iPhone 15 Pro Max: 4.422mAh

iPhone 16 Pro Max: 4.676mAh

iPhone 17 Pro Max: 5.000mAh

Eğer sızıntı kaynağının verdiği yukarıdaki bilgiler doğruysa iPhone 17 Pro Max, 5000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacak ve bu da onu şimdiye kadarki en büyük bataryaya sahip iPhone yapacak.

YAKLAŞIK 35 SAATLİK BİR PİL ÖMRÜ SUNABİLİR

Apple’a göre iPhone 16 Pro Max’in pil ömrü 33 saat. Bu süre, iPhone 14 Pro Max’te 29 saat, iPhone 13 Pro Max’te ise 28 saatti. iPhone 12 Pro Max ise 20 saat pil ömrü sunuyordu. iPhone 17 Pro Max'in ise yaklaşık 35 saatlik bir pil ömrü sunabileceği düşünülüyor. Hatta daha fazlası bile mümkün olabilir.

Ayrıca A19 Pro çipi ve Qualcomm’un Snapdragon X80 modemi sayesinde verimlilikte sağlanacak gelişmelerin de iPhone 17 Pro Max'in pil ömrüne önemli derecede katkı sağlaması bekleniyor.