Şimşek nasıl oluşur ve gök gürültüsü neden daha sonra duyulur?

Doğanın kendisinden ötürü meydana gelen pek çok farklı doğa olayı vardır. Zelzele, kasırga, heyelan gibi bazı doğa olayları ciddi sonuçlara neden olurken, orman yangınları gibi durumlar ekosistem yönünden olumsuz etkilere neden olmaktadır. Doğa olayları yaygın olarak yıkıcı etki bırakan olayları kapsamaktadır. Öte yandan birçok insanı korkutan şimşek gibi hava olayları da yaşanmaktadır. Bu noktada şimşek çakmasının nasıl meydana geldiği konusu önem kazanmaktadır.

Şimşek nedir?

Şimşek çakması, havada meydana gelen çeşitli sebeplerden kaynaklı görülen hava olaylarından biridir. İki bulutun birbirleriyle çakışması neticesinde ortaya çıkan bu hava olayında bulutlardan biri çok fazla elektrik yüküne sahiptir. Elektrik yükünü içeren bir bulut ile başka bir bulut arasında görülen elektrik boşalması sonucunda şimşek olayı oluşmaktadır.

Bazı hava olayları çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak tahmin edilebilirken şimşek gibi hava olaylarının önceden ön görülmesi pek mümkün olmamaktadır. Çakın adıyla anılan şimşek olayı kum fırtınası veya kar fırtınası gibi durumlarda daha sık görülmektedir.

Şimşek nasıl oluşur?

Şimşek, gökyüzünde bulutlar arası yaşanan elektrik boşalması sonucu görülen bir hava olayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Elektriksel deşarj olarak da tabir edilen bu olayda bulutlardan biri eksi veya artı elektrik yükü ile doludur. Bu elektrik yükünü boşaltmak için bir başka buluta enerji aktarımının yapılması gerekmektedir. Enerji aktarımı gerçekleştiğinde gökyüzünde insanlarında görebileceği yatay olarak meydana gelen şimşekler çakmaya başlamaktadır. Şimşek ile birlikte yıldırım düşmesi olayı da yaşanabilmektedir. Özellikle ağaçlık bölgelerde daha fazla yıldırım düşmesine rastlanılmaktadır.

Gök gürültüsü neden daha sonra duyulur?

Şimşek çakması olayı birçok insanın sesten kaynaklı korktuğu olaylardan biridir. Şimşek çaktığında akabinde gök gürültüsü sesi meydana gelmektedir. Havada görülen elektrik akımındaki dengesizlikler neticesinde şimşek denilen hava olayı gerçekleşmektedir. Yaygın olarak fırtına esnasında görülen bu şimşekler kendi içerisinde de 3 farklı kategoriye ayrılır.

Bazı şimşek olayları iki bulut arasında gerçekleşirken bazıları ise tek bir bulutta meydana gelebilmektedir. Yeryüzü ile bulut arasında yaşanan şimşek olayı ise yıldırım olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimşek çakması meydana geldiğinde insanlar gökyüzünün aydınlandığına şahit olmaktadır. Şimşek çakmasından sonra ise gök gürültüsü sesi duyulur.

Çeşitli etkenlerden dolayı havada sıcaklık derecesinin birden yükselip aynı hızla birden soğuması durumunda gök gürültüsü olayı oluşur. Gümbür gümbür ve patlamayı andıran sesiyle öne çıkan gök gürültüsünün en önemli niteliği ışıktan daha hızlı olmasıdır. Bu özelliğinden kaynaklı şimşek çakması olayından birkaç saniye sonra insanlar gök gürültüsü sesini duymaktadır.