HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sinan Ateş cinayeti davasında yeni gelişme! İki dosyayı birleştirme kararı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş öldürülmeden önce hakkındaki bazı bilgilerin temin edilmesine yönelik dava ile Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın birleştirilmesine karar verdi.

Sinan Ateş cinayeti davasında yeni gelişme! İki dosyayı birleştirme kararı

Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmak gerekçesiyle kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davası ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davası arasında olumsuz birleştirme uyuşmazlığı oluştuğu gerekçesiyle yargı yerinin belirlenmesi talebiyle dava dosyası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmişti.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, incelenen dosyaların içeriklerine, sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliğine, iddianamelerde olayların anlatılış biçimine ve suç tarihlerine göre her iki mahkemenin dava dosyaları arasında şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle iki davanın birlikte yürütülmesinde zorunluluk görüldüğünden Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nin dava dosyası ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyalarının birleştirilmesine, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaların birleştirilmesine ve muvafakat verilmemesine ilişkin duruşma ara kararının kaldırılmasına, sanıklar hakkındaki yargılamanın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi üzerinden yürütülmesine hükmetti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gelinliğin üzerine boncuk şeklinde işleyerek saklamışlar! Gelinliğin üzerine boncuk şeklinde işleyerek saklamışlar!
İsrail, Greta Thunberg'i Yunanistan'a sınır dışı edecekİsrail, Greta Thunberg'i Yunanistan'a sınır dışı edecek

Anahtar Kelimeler:
Sinan Ateş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.