Sinan Ateş cinayeti davasında yeni gelişme! İki dosyayı birleştirme kararı

Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmak gerekçesiyle kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davası ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davası arasında olumsuz birleştirme uyuşmazlığı oluştuğu gerekçesiyle yargı yerinin belirlenmesi talebiyle dava dosyası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmişti.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, incelenen dosyaların içeriklerine, sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliğine, iddianamelerde olayların anlatılış biçimine ve suç tarihlerine göre her iki mahkemenin dava dosyaları arasında şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle iki davanın birlikte yürütülmesinde zorunluluk görüldüğünden Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nin dava dosyası ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyalarının birleştirilmesine, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaların birleştirilmesine ve muvafakat verilmemesine ilişkin duruşma ara kararının kaldırılmasına, sanıklar hakkındaki yargılamanın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi üzerinden yürütülmesine hükmetti.

