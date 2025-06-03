Sinan Oğan uzun süre sonra Azerbaycan'da bir restoranda ortaya çıktı! 'Tanınmış siyasetçi, siyaset bilim doktoru...'

Sinan Oğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra adaylıktan çekildiğini açıklayarak, Erdoğan'a destek çağrısında bulunmuştu. Oğan, seçim sürecinin ardından neredeyse ortadan kaybolmuştu.
Oğan, uzun süre sonra Azerbaycan'da ortaya çıktı. Oğan, Azerbeycan'ın başkenti Bakü’de bulunan ve şehrin en popüler mekanlarından olan, Şirvanşah Restoran’ına gitmiş.
Burada antika eşyalarla fotoğraf çektiren Oğan'ın fotoğrafları, "Tanınmış siyasetçi, siyaset bilimi doktoru ve 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı Sayın Sinan Oğan, 'Şirvanşah' Müze-Restoranı’nda" notuyla paylaşıldı.
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