HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sinan Oğan uzun süre sonra Azerbaycan'da bir restoranda ortaya çıktı! 'Tanınmış siyasetçi, siyaset bilim doktoru...'

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kilit ismi Sinan Oğan, uzun bir sessizliğin ardından Azerbaycan'da ortaya çıktı. Bakü'deki ünlü Şirvanşah Restoranı’nda görüntülenen Oğan'ın, mekan tarafından tanıtılma şekli dikkat çekti.

Sinan Oğan uzun süre sonra Azerbaycan'da bir restoranda ortaya çıktı! 'Tanınmış siyasetçi, siyaset bilim doktoru...'
Çiğdem Sevinç

Sinan Oğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra adaylıktan çekildiğini açıklayarak, Erdoğan'a destek çağrısında bulunmuştu. Oğan, seçim sürecinin ardından neredeyse ortadan kaybolmuştu.

Ekran görüntüsü 2025-06-03 094806

AZERBAYCAN'DA GÖRÜLDÜ

Oğan, uzun süre sonra Azerbaycan'da ortaya çıktı. Oğan, Azerbeycan'ın başkenti Bakü’de bulunan ve şehrin en popüler mekanlarından olan, Şirvanşah Restoran’ına gitmiş.

Ekran görüntüsü 2025-06-03 094833

'TANINMIŞ SİYASETÇİ'

Burada antika eşyalarla fotoğraf çektiren Oğan'ın fotoğrafları, "Tanınmış siyasetçi, siyaset bilimi doktoru ve 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri adayı Sayın Sinan Oğan, 'Şirvanşah' Müze-Restoranı’nda" notuyla paylaşıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir anda yola atladı! Sürücünün anlık hamlesi her şeyi değiştirdiBir anda yola atladı! Sürücünün anlık hamlesi her şeyi değiştirdi
22 yaşındaki sapıktan 14 yaşındaki çocuğa mide bulandıran istismar! İğrenç WhatsApp yazışmaları ifşa oldu: 'Bunları annen görür'22 yaşındaki sapıktan 14 yaşındaki çocuğa mide bulandıran istismar! İğrenç WhatsApp yazışmaları ifşa oldu: 'Bunları annen görür'

Anahtar Kelimeler:
Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı seçimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MEB’in tatil kararı sonrası velilerden yeni hamle! Whatsapp grupları karıştı: Plan üstüne plan yapıyorlar…

MEB’in tatil kararı sonrası velilerden yeni hamle! Whatsapp grupları karıştı: Plan üstüne plan yapıyorlar…

Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur öldü

Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur öldü

İzmir'de grev tartışmalarında bordrolar ortalığa saçıldı! "Maaş diye duyurdukları rakama ekleyin de görün"

İzmir'de grev tartışmalarında bordrolar ortalığa saçıldı! "Maaş diye duyurdukları rakama ekleyin de görün"

Adliyenin ayakkabı boyacısından akılalmaz oyun! 'Gerekirse hakimin atamasını yaparım' dedi, gerçek bambaşka çıktı

Adliyenin ayakkabı boyacısından akılalmaz oyun! 'Gerekirse hakimin atamasını yaparım' dedi, gerçek bambaşka çıktı

Aralarında CHP'li belediye başkanları var!

Aralarında CHP'li belediye başkanları var!

Mide bulandıran plan! İşletme sahibi neye uğradığını şaşırdı

Mide bulandıran plan! İşletme sahibi neye uğradığını şaşırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.