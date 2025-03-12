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  4. Sinan Oğan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile iftara katıldı

Sinan Oğan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile iftara katıldı

12.03.2025 12:34
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov Iğdır'da iftar programında bir araya geldi. Davetten yansıyan görüntülerde Sinan Oğan'ın da iftara katıldığı görüldü.

Sinan Oğan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile iftara katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Iğdır'da Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov ile iftarda görüştü.

SİNAN OĞAN DA KATILDI

İftara, Ali Erbaş ve Ramin Memmedov'un yanı sıra AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Iğdır Valisi Ercan Turan ve MHP 24. Dönem Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ramin Memmedov da yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Türkiye’de Iğdır'da olmaktan mutluyuz. Şu anda karşımızda hep dalgalanacak iki bayrağımız var, bu bayrak iki Cumhuriyet iki devlet demektir. Ortak bir değer olan ramazan ayı paylaşmak, bölüşmek bayramıdır. Türkiye Azerbaycan hep paylaşmıştır.

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Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 'Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz ve kederi bizim kederimiz' demiştir. Ulu önder Haydar Aliyev de 'biz bir millet iki devletiz', bugün Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş devlettir. Karabağ’da bugün bayraklarımız dalgalanıyor" diye konuştu.

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(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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