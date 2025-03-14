Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden başarılı sanatçı Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti.

EŞİ CENAZE PROGRAMINI DUYURDU

Yurtsever'in vefatı sanat camiası ve sevenlerini yasa boğarken, acılı eşi Ferihan Yurtsever sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile cenaze detaylarını aktardı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



''Kıymetlimiz Şinasi Yurtsever'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Merhumun cenazesi 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek anma töreninin ardından saat 13.20'de (öğle namazı) Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde (Levent) cenaze törenini müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir''