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Sınava giderken kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde YKS’nin ilk oturumuna yetişmek isterken, tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.

Sınava giderken kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesine kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İnal (19) yönetimindeki otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan ve YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılmak üzere Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen akraba iki genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Fatih İnal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Ahmet İnal’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden Fatih İnal’ın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Karkamış ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ölen gencin ailesi, yakınları, mahalle halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansımıştı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sınava giderken kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi 1

Sınava giderken kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi 2

Sınava giderken kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi 3

Sınava giderken kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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