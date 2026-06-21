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Sınavdan çıkan çocuğunu çiçeklerle karşıladı

Beylikdüzü’nde bir veli, AYT’ye giren çocuğunu kapıda çiçeklerle karşıladı.Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 2’nci oturumu olan AYT saat 13.15 itibarıyla sona erdi.

Sınavdan çıkan çocuğunu çiçeklerle karşıladı

Beylikdüzü ilçesi Cemalettin Tınaztepe Orta Okulunda sınavdan çıkan öğrenciler veliler tarafından alkışlarla tebrik yağmuruna tutulurken bir anne ise çocuğunu çiçeklerle karşıladı.

"MUTLU OLACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM. GÜLÜMSEYEREK ÇIKACAKLAR"

Çocuğunu çiçeklerle karşılayan Sema Osta isimli veli, "Mutluyuz, çocuklarımızın sıkıntıları bitecek inşallah. Tahliye olacaklar. İki kızımız var ikisini de bekliyoruz. Bir kızımız puanlara göre tercih yapacak diğer kızımız ise veteriner olmak istiyor. Bunları gördüğünde mutlu olacaklarını düşünüyorum. Gülümseyerek çıkacaklar" dedi.

"VETERİNERLİK İSTİYORUM"

Matematik konularında zor sorular olduğunu ifade eden Dila Güneş isimli öğrenci, "AYT’nin matematik kısmı beklediğimden daha zordu. Onun haricinde fen bölümü güzeldi. TYT’de ise Türkçe beni biraz zorladı. Ben de veterinerlik istiyorum" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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