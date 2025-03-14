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  4. Sincan Belediyesi'nden ‘Dünya Matematik Günü' şenliği

Sincan Belediyesi'nden ‘Dünya Matematik Günü' şenliği

14.03.2025 16:20
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Sincan Belediyesi, ‘Dünya Matematik Günü' şenliği düzenledi.

Sincan Belediyesi'nden ‘Dünya Matematik Günü' şenliği

2019 yılında UNESCO tarafından ismi Dünya Matematik Günü olarak değiştirilen Dünya Pi Günü, her yıl 14 Mart tarihinde kutlanıyor. Sincan Belediyesi tarafından bugüne özel düzenlenen şenlikte matematiği daha eğlenceli hale getiren oyunlar, satranç ve film gösterimi çocuklarla buluşturuldu. Etkinliğe Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve ilkokul öğrencileri katıldı.

"4 BİN ÇOCUĞUMUZUN ETKİNLİĞE KATILMASINI BEKLİYORUZ"

Başkan Ercan, bu anlamlı günde çocuklar için böyle bir organizasyon yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ben belediye başkanı olarak şöyle düşünüyorum; vatandaşın fiziksel konforunu artırmaya yönelik yol, kaldırım, üst geçit, alt geçit gibi şeylerden çok daha önemli olan bir şey var. Çocuklara ve gençlere yaptığımız yatırımlar. Özellikle eğitim, kültür, sanat ve spor alanında yapılan yatırımlar gençlerin kendini gerçekleştirmiş birer birey olarak yetişmesine katkı sağlayacak. Bu tür etkinliklerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu zincire bir halka daha ekliyoruz. 6 yıldır 2019'dan bu tarafa Matematik Günü olarak kutlanan 14 Mart, ki daha evvel ‘Pi Günü' olarak kutlanıyordu. Bu çerçevede gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize burada bilim atölyesi, matematik müzemiz ve dene yap atölyelerinden stantlarımızla hem bilimin tadına varmak, bir taraftan da eğlenceli oyunlarla günün tadını çıkarmak gibi bir imkan sağlamış oluyoruz. Sabahtan başlayan etkinliğimize çok sayıda ciddi bir katılım var. Gün sonu itibarıyla 4 bin çocuğumuzun etkinliğe katılmasını bekliyoruz. İşte gördüğünüz gibi stantlarımızda bir taraftan da çadır içerisinde üç boyutlu film gösterimiyle birlikte çocuklarımız astronomik keşiflerde bulunuyorlar" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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