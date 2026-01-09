HABER

Sincan Belediyesinden çölyak hastası 537 kişiye bin 600 lira destek ödemesi

Sincan Belediyesi tarafından glüten hassasiyeti bulunan çölyak hastası 537 vatandaşa bin 600 lira destek ödemesi yapıldı.

Sincan Belediyesi tarafından, Belediyenin sosyal destek kartı aracılığıyla çölyak hastası 537 kişiye bin 600 lira ödeme yapıldı. Yapılan ödemeler aracılığıyla vatandaşlar ilçedeki marketlerden glütensiz ürünlere ulaşıp alışveriş yapabilecek. Ayrıca belediye tarafından ödeme dışında glütensiz gıda ve günlük ekmek, simit ve poğaça yardımı ile de vatandaşlara yardım ediliyor. 3 ayda bir yapılan destek ödemeleriyle çölyak hastalarına destek olan Belediye, düzenlenen piknik ve çeşitli organizasyonlar aracılığıyla da farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

