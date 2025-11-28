Sincan’da zabıtadan gıda işletmelerine sıkı denetim

Sincan Belediyesi, son dönemde artan gıda zehirlenmeleri üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Tespit edilen eksikliklere gerekli idari yaptırımlar uygulandı. Yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, saklama ve üretim alanları, ürünlerin son kullanma tarihleri, çalışanların hijyen kuralları, fiyat etiketi ve ruhsat uygunluk durumları incelendi. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler için gerekli idari yaptırımlar uygulanırken, insan sağlığını tehdit etmeyi sürdüren işletmeler hakkında süreli kapatma işlemleri de yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde 9 işletme geçici süreyle faaliyetten men edildiği açıklandı. Öte yandan zabıta ekipleri, bu yıl 500’ün üzerinde doğrudan gıda ile ilişkili işletmenin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almasını sağladı. Böylece kayıt dışı işletmelerin önüne geçileceği belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır