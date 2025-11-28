HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sincan’da zabıtadan gıda işletmelerine sıkı denetim

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik sıkı denetimlerine devam ediyor.

Sincan’da zabıtadan gıda işletmelerine sıkı denetim

Sincan Belediyesi, son dönemde artan gıda zehirlenmeleri üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Tespit edilen eksikliklere gerekli idari yaptırımlar uygulandı. Yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, saklama ve üretim alanları, ürünlerin son kullanma tarihleri, çalışanların hijyen kuralları, fiyat etiketi ve ruhsat uygunluk durumları incelendi. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler için gerekli idari yaptırımlar uygulanırken, insan sağlığını tehdit etmeyi sürdüren işletmeler hakkında süreli kapatma işlemleri de yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde 9 işletme geçici süreyle faaliyetten men edildiği açıklandı. Öte yandan zabıta ekipleri, bu yıl 500’ün üzerinde doğrudan gıda ile ilişkili işletmenin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almasını sağladı. Böylece kayıt dışı işletmelerin önüne geçileceği belirtildi.

Sincan’da zabıtadan gıda işletmelerine sıkı denetim 1

Sincan’da zabıtadan gıda işletmelerine sıkı denetim 2

Sincan’da zabıtadan gıda işletmelerine sıkı denetim 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tavuk yemeğinden sonra kardeşleriyle beraber hastaneye kaldırılmıştı! Genç kız hayatını kaybetti: "Çeşitli iddialar dolaşıyor"Tavuk yemeğinden sonra kardeşleriyle beraber hastaneye kaldırılmıştı! Genç kız hayatını kaybetti: "Çeşitli iddialar dolaşıyor"
'Deterjanlı çiğ köfte' skandalı!'Deterjanlı çiğ köfte' skandalı!

Anahtar Kelimeler:
sincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.