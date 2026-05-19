HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sındırgı’da 19 Mayıs coşkusu yaşandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamaların merkezi Atatürk Stadyumu olurken, vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterdi.

Sındırgı’da 19 Mayıs coşkusu yaşandı

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başlayan program, daha sonra Atatürk Stadyumu’nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Kutlama programında öğrenciler tarafından hazırlanan şiirlerle, halk oyunları gösterileri ve sportif etkinlikler izleyenlerden büyük alkış aldı. Gençlerin sergilediği gösteriler tribünlerde renkli görüntüler oluştururken, vatandaşlar bayram coşkusuna ortak oldu. Etkinlikler kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri takdim edildi. Programa Sındırgı kaymakam vekili Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sındırgı’da 19 Mayıs coşkusu yaşandı 1

Sındırgı’da 19 Mayıs coşkusu yaşandı 2

Sındırgı’da 19 Mayıs coşkusu yaşandı 3

Sındırgı’da 19 Mayıs coşkusu yaşandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
19 Mayıs’a özel Komandolardan nefes kesen gösteri19 Mayıs’a özel Komandolardan nefes kesen gösteri
Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıMardin’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Son dakika! Mersin'de 6 kişiyi katletmişti! Saldırgan intihar etti

Son dakika! Mersin'de 6 kişiyi katletmişti! Saldırgan intihar etti

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.