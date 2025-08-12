Sındırgı’da 6.1'lik deprem anı market kamerasına yansıdı! İlk önce çocuğuna koştu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların panikle kaçtığı görüldü. Görüntülerin kaydedildiği binanın ağır hasarlı olduğu öğrenildi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bir markete ait görüntülerde, sarsıntının başlamasıyla vatandaşların panikle dışarıya koştuğu anlar yer aldı.
Deprem anının kaydedildiği binanın şu anda ağır hasarlı olduğu öğrenildi. AFAD koordinesinde yürütülen hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
