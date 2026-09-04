Sındırgı’da orman yangını

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde orman yangını başladı. Sındırgı Çelebiler Mahallesi’nde orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır