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Sinek gelmemesi için ne yapılır? Sinekler nasıl kovulur, kahve yakmak işe yarar mı?

Özellikle sıcak yaz günlerinde sinek türleri birçok insanın kabusu haline gelir. Ancak bilinenin aksine sinekler farklı özelliklerine göre hem yaz aylarında hem de kış aylarında insanları rahatsız edebilmektedir. Sineklerden kurtulmanın çeşitli yolları bulunduğu bilinmektedir.

Sinek gelmemesi için ne yapılır? Sinekler nasıl kovulur, kahve yakmak işe yarar mı?
Ferhan Petek

Havaların soğumaya başlaması dışarıdaki sineklerin kapalı yerlere, evlerin içlerine girmesine neden olmaktadır. Soğuktan kaçan sinekler özellikle ev ya da ofislerinde bitki yetiştiren kişilerin en büyük sorunları arasında yer almaktadır. Sonbahar ve yaz mevsimlerinde bu sineklerin sayısı daha da artar ve hem küçük sinekler hem büyük kara sinekler hem de sivrisinekler yılın her dönemi insanların işini zorlaştırabilmektedir.

Sinek gelmemesi için ne yapılır? Sinekler nasıl kovulur?

Etrafta dolanan ve sayısı sürekli artan sinekleri uzaklaştırabilmek ve onlardan kurtulmanın yolunu bulabilmek için öncelikli olarak sineğin türü ve cinsi bilinmelidir. Farklı türde sinekleri uzaklaştırma yöntemleri de farklılık gösterebilmektedir. Özellikle küçük sinek türleri çeşitli nedenlere bağlı olarak iç mekanlara girebilmekte ve yoğun olarak görülebilmektedir. Sineklerin gelmesinin nedenleri farklı durumlar ile ilgili olabilir. En çok gelme nedenlerinden bazıları şunlardır:

  • Dışarıda üzeri kapatılmadan bırakılan yiyecek ve içecekler
  • Banyo ve mutfak gibi bölümlerin yeterince temizlenmemesi
  • Daha önce gelen sineklerin yumurtalarını bırakmış olması
  • Havada çok fazla nem olması
  • Artan hava sıcaklığı
  • Soğuk havalar
  • Çöplerin birikmesi ve uzun süre atılmaması

Sinekler için kahve yakmak işe yarar mı?

Çok sık kullanılan ve bilinen yöntemlerden biri de kahve yakmaktır. Deneyen birçok kişi kahve yakıp evde gezdirmenin sinekleri uzaklaştırdığını kabul etmektedir. Bu yöntem ile sineklerin iç mekanlara girmeyeceği bilinmektedir. Arıların da sinekler gibi kahve yakılan bölgeye gelmedikleri tespit edilmektedir. Kuru kahve bir küçük cezvede yakılarak oluşan koku sayesinde sinekler uzaklaştırılabilir.

Sineklerden kurtulmanın yolları

Meyve sineği, lağım sineği, mantar sineği gibi farklı türleri olan küçük sinekler daha çok biriken çöplere, açıkta bırakılan yiyecek ve içeceklere, sebze ve meyvelere gelirler. Küçük sineklerden kurtulmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. Şu ürünler kullanılarak ve yöntemler uygulanarak küçük sinekleri evden uzaklaştırabilmek mümkün olur:

  • Şekerli su
  • Limon yağı 1 litre suya damlatılır ve sprey şişesine aktarılır. Evin her yerine oda kokusu gibi sıkılır. Sinekler bu kokuyu sevemeyecek ve uzak duracaklardır.
  • Kavanozun içine yerleştirilmiş olan meyve dilimleri
  • Sirkeli su ile temizlik
  • Karanfil salanmış limon dilimleri
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