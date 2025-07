Sinek türlerinden bazıları içerde ya da dışarda bir yere konup ellerini ovuştururlar. Bu hareket hem dikkat çekici hem de bazıları için sinir bozucu olabilmektedir. En çok karasineklerde görülen bu ellerini ovuşturma hareketi aslında birden fazla sinek türünün yaptığı bir harekettir. Birçok kişi bu konuda çeşitli olasılıklar düşünürken aslında sineklerin bu hareketinin birden fazla nedeni bulunmaktadır.

Sinekler neden elleriyle sürekli kendilerini temizler?

Karasinekler genel olarak hastalık taşıma ihtimalleri ile bilinseler de kendilerine has bir temizlik yöntemleri vardır. Sinekler çok uzun sürelerde ve çok sık olarak kendilerini temizlerler. Sadece karasineklerde değil sivrisineklerde ve başka sinek türlerinde de görülen ellerini ovuşturma hareketinin bir nedeni de o anda kendilerini temizliyor olmalarıdır. Sineklerin sürekli olarak bir yere konup ellerini ovuşturarak kendilerini temizlemeleri de aslında birden fazla sebep taşımaktadır.

Sinekler sağlıklı kalmak isterler çünkü bu sayede kendilerine çiftleşmek için bir eş bulmaları daha kolay olur. Ayrıca temiz ve sağlıklı olmaları onları avlanırken veya kaçarken daha büyük avantajlar sağlayabilmektedir. Dikkatli bakıldığı zaman karasineklerin sadece iki ellerini değil kanatlarını ve vücutlarındaki diğer uzuvları da ovaladıkları görülebilir. Bu sayede uçarken sinekleri rahatsız eden ya da onlara engel teşkil eden artıklardan kurtulma imkanı bulurlar.

Bir karasineğin çok kirlendiği zaman temizlenmesi aralıksız olarak temizliğe giriştiğinde eğer hiç bölünmezlerse 15 ya da 20 dakika kadar sürebilir. Temizliklerinin bölünmesi sadece kaçmak zorunda kaldıklarında ya da hayatlarını tehlikeye atacağını düşündükleri bir uyarıcı nedeniyle olur. Tamamen temizlenmiş olan bir sinek diğer temizlenmemiş sineklerden çok daha hızlı uçabilir ve çevrelerini algılama bakımından daha başarılır olur. Ayrıca temizlenmiş olan bir sinek tokluk hissi de yaşar.

Ellerini ovuşturan bir sinek sadece temizlenmek için bu hareketi yapmaz. Sinekler bu hareketi yaparak sadece temizlenmezler aynı zamanda bedenlerinde göğüs kısımlarında ve diğer bölgelerinde bulunan kılları da tarama hareketi yaparlar. Kılları eşitlenip aynı yöne baktığı zaman da sinek aerodinamik bakımdan avantajlı hale gelir. Bu sayede ise sinek çok daha hızlı ve çok daha doğru uçabilir.

Karasineklerde daha çok görülen ellerini ovuşturma hareketi ile sinekler aynı zamanda vücutlarının bölgelerindeki his durumunu da kontrol edebilirler. Başka bir sinekle dövüşme ya da uçma konusunda bu sayede avantaj kazanabilirler. Sinekler bu hareketle kendilerini kontrol ederek vücutlarında hasar görmüş bir bölge olup olmadığını anlayarak duruma göre harekete geçerler.

Neredeyse her yüzeye ve her nesneye konabilen sinekler temizlenmezlerse ayaklarında kir ile dolaşmak zorunda kalırlar. Bu durum da onların pürüzsüz tüm yüzeylerde örnek olarak camda yürümelerini zor bir hale getirir. Ellerini ovuşturma hareketi yaparak ayaklarını cilalarlar ve her istedikleri yerde dik, baş aşağı ya da normal bir şekilde yürüyüp durabilirler.

En çok yaz aylarında ve çok sayıda görülebilen karasinekler kıllarını el ovuşturma hareketi yaparak bir düzene sokarlar. Bu durum da vücutlarında ısının dağılmasını sağlar. İnsanların sıcak havalarda duş alıp serinlemesi gibi onlar da bu el ovuşturma hareketi yaparak temizlenmekle birlikte serinleme de yaşarlar.